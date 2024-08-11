日本民眾憂特大地震搶購物資 「這1物」限量管制

日本民眾擔心可能發生特大地震，週六出現搶購急救包與生活日用品的現象，東京1家超市對瓶裝水祭出限購措施。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本民眾擔心可能發生特大地震，10日出現一波搶購急救包與生活日用品的熱潮，日本當局呼籲民眾避免囤積物資。

法新社報導，日本宮崎縣8日發生規模7.1的強震，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」示警。

請繼續往下閱讀...

由於擔心可能發生特大地震，日本週六（10日）出現一波搶購急救包與生活日用品熱潮。日本東京一處超市貼出告示牌，向消費者道歉有部份商品出現缺貨，原因是「與地震有關的媒體報導」。告示牌稱，「可能將進行採購限制」，並表示瓶裝水已進行限量管制，因為採購「不穩定」。

日本規模最大電子商務巨頭樂天網站顯示，可攜式馬桶非常搶手。（圖取自樂天官網）

另外，日本規模最大的電子商務巨頭樂天（Rakuten）網站週六也顯示，可攜式馬桶、罐頭食品和瓶裝水成為搶手商品。太平洋沿岸的部份零售店也遇到類似與災難有關物品需求激增的現象。

報導指出，每隔一世紀或二世紀，日本就會出現規模8或9級的地震。日本政府先前曾預估，下一個大地震在未來30年發生的可能性約70%。專家強調，儘管這個風險升高，仍屬低度，農林水產省也敦促民眾「不要過度囤積物資」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法