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用輪椅走私逾百支手機 入境中國被逮

2024/08/11 07:01

一名中國澳門居民利用輪椅走私100多支手機，在廣東珠海市與澳門的拱北口岸被海關人員逮捕。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名中國澳門居民利用輪椅走私100多支手機，在廣東珠海市與澳門的拱北口岸被海關人員逮捕。

8月初，中國和澳門間的海關檢查人員對一名乘坐電動輪椅的乘客產生懷疑，官員認為輪椅似乎經過改裝，因此對輪椅進行X光檢查，發現輪椅被用來將舊手機走私到中國。

澳門居民陳某於8月3日乘坐電動輪椅進入中國內地，並乘坐電動輪椅通過拱北口岸旅檢大廳「免申報」隊列。海關人員發現輪椅似乎有改裝痕跡，遂攔下男子作進一步檢查。在注意到輪椅掃描影像異常後，官員開始拆卸輪椅，發現電池被改裝過，裡面藏著121支舊手機。

使用電動輪椅和代步車走私物品已變得越來越流行，光是在中國，去年就至少發生了3起乘客因將物品藏在輪椅隱藏隔間中而被抓的事件。

2023年12月，一名乘客被發現在輪椅上藏有300個任天堂Nintendo Switch遊戲卡帶。在另外兩起案件中，2023年8月，中國海關官員查獲藏在電動輪椅中的328支手機。在2023年3 月的另一起事件中，一名男子試圖在一輛休閒踏板車內走私84個SSD記憶體設備。

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