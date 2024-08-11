台積電赴美設廠創造就業機會 鳳凰城市長按讚

美國鳳凰城民眾肯定台積電學徒計畫。（圖取自Kate Gallego領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2020年5月宣布計畫在鳳凰城郊區建立工廠，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）在領英（LinkedIn）發文強調，台積電創造數以千計的就業機會、改變民眾的生活，當地民眾也肯定台積電的學徒計畫。

蓋雷哥今天在領英發文表示，美國晶片法已經通過2週年，法案對鳳凰城社區產生深遠影響，台積電創造數以千計的就業機會，改變民眾生活。2名當地民眾則透過影片現身說法，說明鳳凰城資助的台積電學徒計畫對他們產生的影響。

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來自盧安達的Leon Ntwarabakiga 目前生活在鳳凰城，他原本是台積電外包商的員工，對台積電學徒計畫非常感興趣，獲得錄取後，自己和家人都很開心。他說，這項計畫不只是提供一個在台積電工作機會，還安排資深導師經驗傳承及提供建議。

另一位鳳凰城土生土長的穆尼奧斯（Alejandro Munoz）也表示，自己以前不知道要做什麼，透過學徒計畫在台積電找到工作，還可以在廠務方面挑選氣體、化學、水和電機項目。他表示，學徒計畫結束後，可以選擇想要去的單位。

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