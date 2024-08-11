半導體皇冠明珠台積電 4優勢續攻價值鏈上游

半導體產業如果沒有技術創新就無法生存，而台積電始終堅持不懈地領先同業。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電是晶片供應鏈的巨人，在8月初全球股市經歷上沖下洗動盪後，外媒seekingalpha資深分析師認為，現在是購買半導體皇冠上的明珠的巨大機會，而台積電持續向價值鏈上游邁進，技術優勢穩定領先同業，無法被取代。

分析師Fountainhead撰文指出，台積電供應全球62%晶圓代工，其他國際半導體商合計佔38%，這可不僅是營收問題，而是價值鏈的重要性。我們能想像蘋果和輝達會向規模較小的競爭對手尋求3奈米和2奈米製造的最新產品嗎？也許有人會選三星，但截至目前，甚至代工競爭對手英特爾，也在使用台積電來生產先進製程。

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其次，資本支出是投資台積電的最大原因之一。台積電2023年資本支出達309億美元，光是其折舊費用就達170億美元。台積電持續支出和改進技術的能力，為增加規模是穩固巨大的護城河。台積電與荷蘭晶片設備製造商ASML的技術和創新領先地位，同具超高的價值。

第三點，台積電持續向價值鏈上游邁進。目前在科技業3奈米製程市場占比已攀升至15%，而5奈米今年則從30%上升到35%。兩個最先進的製程佔了50%的營收。同樣地，去年最先進的兩個製程5奈米和7奈米佔了53%。可能在2025年或2026年，我們會看到2奈米和3奈米佔市場超過50%。此外，台積電也不斷提高價格，穩定獲利和領導地位。

第四，台積電最大的優勢在於佔領半導體成長最快的AI領域，截至2024年第2季度，由輝達Nvidia GPU驅動的資料中心HPC（高效能運算）佔營收的52%。多年來，蘋果一直使用台積電來生產其智慧型手機。半導體產業如果沒有技術創新就無法生存，而台積電始終堅持不懈地領先同業。英特爾近期地崩潰，證明持續創新的重要性。英特爾自己的代工廠無法勝任這項任務，它把Lunar Lake和Arrow Lake平台外包給了台積電。

不管台積電技術領先地位如何，未來也不是沒有挑戰，透過在全球範圍內設立代工廠來分散地緣政治風險是一個很好的策略，但正如從美國亞利桑那州設立代工廠的進度延後看來，仍須解決成本高昂、不穩定的地緣政治和美中晶片戰爭衝擊。

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