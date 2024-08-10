與中建交好慘！宏國被北京壓著打 空軍基地與華為合作遭華盛頓盯上

宏國產業界認為，中宏簽FTA，不利該國企業。圖為宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro，右）去年赴中國訪問，會見習近平。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年3月轉與中國建交後，經濟損失慘重，除了台灣對該國白蝦進口銳減外，中國還將商品大舉倒向宏國，導致宏國對中貿易逆差擴大，目前2國FTA（自由貿易協定）已歷經6輪談判仍未敲定。經長塞拉托 （Fredis Cerrato）自爆，中國迄今已賣給宏國2500億美元的貨物，宏國只賣給中國1000萬元，他坦言「我們沒有能力在貨貿方面與中國競爭」。當地企業火大開噴，宏中FTA對該國沒有任何好處。

外界還憂心宏國加入一帶一路，恐致該國陷入債務泥沼，美方更關注安全問題。尤其中國華為可能出現在帕爾梅羅拉（Palmerola）空軍基地，因該基地駐紮美國軍事組織。美國務院西半球事務局副助卿Eric Jacobstein 說：「如果我們在基地以某種方式看到中國人的存在，那將非常令人擔憂，我們已向宏國當局明確表示過」。

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中國商品大舉進入宏國市場，導致宏國對中國貿易逆差擴大。（示意圖，彭博）

經貿不對等 中國商品大舉入侵宏國

綜合宏媒報導，宏國經長塞拉托表示，「中國向我們出售了超過2500億美元商品，而我們只出售1000 萬美元，這是顯而易見」，鑑於這種不對稱性，宏國需要中國給予非常廣泛的關稅優惠。

塞拉托說，如果沒有投資，宏國就會減少到大約25或30種產品，而中國卻可以毫無問題推出5000種產品。亦即，即使沒有商業條約，中國在宏國的影響力很強。他強調，若宏國沒有國家工業發展計劃，就無法展望未來，無法就我們擁有的服務、物品或商品以外的其他服務、物品或商品進行談判。

對於宏中貿易不對等，宏都拉斯私人企業理事會（Cohep）執行董事烏爾特喬直言，宏國和中國之間的條約沒有任何好處，「中國提出的條件不能被政府接受，就像私營部門不能接受一樣」。

烏爾特喬強調，目前與中國簽署條約的條件對宏國不利，並開噴，在沒有先與中國進行相關談判的情況下，宏國與台灣的FTA竟然就廢止了。

目前宏中FTA已完成第六輪談判，迄今尚未簽署，不過早收協議已將完成。7月底宏國一批2貨櫃、36噸白蝦已經啟運前往中國，這批蝦子獲得北京免關稅優惠，但買賣雙方均未透露價格，研判應該與市場預期差不多，比台灣低5成。

中國華為進軍宏都拉斯，引發美方擔憂。（路透）

華為進軍宏國 白宮擔憂安全問題

另外，專家還憂心宏國加入一帶一路，將讓該國陷入債務泥沼，美方也關注安全問題。宏媒《Proceso》5日指出，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2023年6月赴中國訪問，並與中國簽署共建一帶一路備忘錄。

報導指出，中國的主要聚焦道路、港口、機場、電信和能源建設等基礎設施，這些項目都有助於北京與一帶一路國家建立聯繫或促進雙邊貿易，但這些項目大部分都具備「雙重用途」。

報導稱，由於北京推動的投資項目特點就是「不透明」，宏國承諾追隨中國「一帶一路」倡議，將對該國帶來債務及環境風險。此類活動更引起美國擔憂，美國對北京在拉丁美洲的活動持懷疑態度，認為北京與俄羅斯一樣，在美國後院扮演著邪惡角色。

白宮和五角大樓示警，中國正在中美洲推動民用和軍用基礎設施項目，美國眾議院西半球事務小組委員會對卡蕬楚政府的審查中，華盛頓對宏國的關注因其與中國建交而受到關注。相關會議討論華為出現在帕爾梅羅拉（Palmerola）空軍基地的問題，因為該基地駐紮美國軍事組織。

美國眾議院議員Sydney Kamlager 向負責中美洲事務的美國國務院西半球事務局副助卿Eric Jacobstein，詢問有關電信和華為的問題。Jacobstein說：「如果我們在基地以某種方式看到中國人的存在，那將非常令人擔憂……我們已經向宏國當局明確表示過」。

宏都拉斯國營公司Hondutel與華為簽署一項改善國營公司的協議，在卡蕬楚去年訪中還簽署一項電信協議。多位環保人士和公民領袖指出，除了計畫開發的不透明性之外，一些南美國家在中國資助計畫的經驗，都顯示這些項目對人民也產生負面影響。

其中，厄瓜多採礦項目對該國的亞馬遜地區造成損害，還引發債務陷阱。外媒爆出，中國砸鉅款承建的厄瓜多科卡科多辛克萊大壩，啟用不到 8 年就浮現6千條裂縫，專家擔心大壩隨時有可能崩塌。

至於中國在委內瑞拉等地推展的投資項目，則出現爛尾現象，報導提及，中國已向委內瑞拉提供了500億美元的貸款，如今大部分基礎建設和電力項目都被擱置。這些國家與中國開展的投資項目主要特徵是「不透明」，儘管拉美國家的人民必須償還北京債務，北京並不願意公開數據。

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