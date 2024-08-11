中國製造一帶一路國家紛亂？孟加拉總理落跑、央行總裁下台

孟加拉因為公務員配額問題引發大規模示威抗議，總理哈希納已經下台離境。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一帶一路倡議不僅讓窮國陷入債務陷阱，政經也陷入動盪，繼斯里蘭卡2022年因經濟崩盤引發大規模抗議，時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）搭乘軍機落荒而逃。近期孟加拉則因反對公務員職缺配額制度，爆發學生示威活動，釀數百人死傷，總理哈希納（Sheikh Hasina）5日辭職並搭乘直升機逃離首都達卡，傳出央行總裁塔魯克德（Abdur Rouf Talukder）9日也請辭。

孟加拉示威行動起因於公務員配額制度，學生不滿配額制度為參與1971年獨立戰爭的退伍軍人子女預留30%公務員職位，6月初爆發大規模抗議活動，由和平示威迅速演變成大規模反政府抗議，最終迫使總理哈希納下台離境。

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本週三（7日），示威者進入位於達卡的孟加拉央行總部，要求官員下台。消息人士告訴彭博，央行總裁塔魯克德已在週五（9日）請辭。

孟加拉央行總裁Abdur Rouf Talukder 辭職。（彭博）

知情人士稱，塔魯克德以「個人因素」職辭，距離他的任期屆滿還有兩年。對此，孟國央行沒有立即回覆相關詢問。

面對國內局勢動盪，孟國首位諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）在各界擁戴下，8日返國接任軍方組成的看守政府首席顧問，負責領導孟加拉的臨時政府。

有關這場大規模示威活動，根據《印度時報》6日獨家報導，西方過去指控援助恐怖主義的巴基斯坦最大情報機構「三軍情報局」（ISI），以及資助它的中國國家安全部，在孟國這場全國性示威，扮演關鍵煽動性角色，旨在顛覆哈希納政府，以扶植有利巴、中的政權。

報導稱，哈希納無意和中國交惡，也在乎印度利益，其「平衡作法」令中國不滿，不如扶植和巴國關係良好的新政府，有機會更努力為中國利益服務。

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