投資者對Fed降息希望大增 黃金走穩、本週收黑

黃金價格週五（9日）持穩。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國公債殖利率下降的支撐，且投資者對美聯準會（Fed）9月降息的信心增強，在前一交易日大幅上漲後，黃金價格週五（9日）持穩。

現貨黃金變化不大，走穩在每盎司2427.73美元；8月交割的黃金期貨價格上漲0.4%，收每盎司2473.4美元。黃金價格本週下跌0.6%。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda表示：「從中期來看，黃金前景仍樂觀，由於潛在的宏觀經濟因素，任何下跌都可能是短暫的。」他補充，週四的美國初請失業金數據緩解了經濟衰退的擔憂，提振了金價，Fed本週的言論也支持了即將降息的觀點。

Fed決策者越來越有信心，認為通膨已經快冷卻到足以降息的水準，而投資者當前聚焦下週公布的美國消費者物價指數，以了解Fed潛在政策路徑。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）則對黃金保持積極看法，認為黃金是對沖其他地區動盪的多元化工具。

他說：「如果Fed下個月啟動降息，那麼對利率敏感的投資者可能會通過ETF重返黃金。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法