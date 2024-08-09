奇鋐上半年EPS 9.16元 3D VC供不應求

奇鋐今日舉辦法說會。（示意圖，路透資料照）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）公告第二季稅後淨利19.47億元，季增24%、年增62%，每股稅後盈餘（EPS）5.8元，獲利創新高；上半年稅後淨利35.11億元、年增59%，每股稅後盈餘9.16元。法人並預期，奇鋐第三季營收維持季增、毛利率也會持續增加，至明年水冷營收會持續放大。

奇鋐第二季營收164.8億，季增7.7%，年增10.8%，毛利率23%，稅後淨利19.47億元，每股稅後盈餘5.8元；上半年毛利率則為22.54%，稅後淨利35.11億元，每股稅後盈餘9.16元。奇鋐日前也公告前7月累計營收379.24億元，年增19%。

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看奇鋐第二季產品組合，以散熱佔營收比重55%最高、機箱佔13%、系統及週邊佔22%、子公司富世達佔10%；應用別來看，則以伺服器佔比33%最高。

奇鋐今日舉辦法說會，該公司指出，現奇鋐出貨仍以氣冷產品3D VC為主力，目前處供不應求狀態，今年出貨量朝300萬邁進，明年則朝300-400萬邁進、符合原本預估，因產能轉向供應H100與H200，因此出貨不受B100、B200取消影響，且未來各終端客戶需求也持續浮現。

針對水冷領域，奇鋐在水冷板（Cold plate）出貨具主流地位，分歧管、冷卻液分配裝置（CDU）也陸續斬獲新生意，該公司表示，今年在GB200水冷組件的出貨時程、出貨量都如預期，明年則要觀察ODM廠狀況，上半年水冷營收比重約3%。

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