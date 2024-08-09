半導體急單給靈感！台電遇極端氣候、國安狀況可派「緊備」機組

曾文生表示，面對極端氣候、國安等狀況，台電有準備「緊備機組」機組。（資料照，本報合成）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生赴氣候變遷委員會報告，提到未來三年若有機組故障，夜間備用約剩200萬瓩是有壓力，但他今（9日）進一步解釋，面對極端氣候、國安等狀況，台電也有準備「緊備機組」機組，包括大林、興達、協和等都列入，近四年約從140萬瓩增加到336萬瓩。

台電赴氣候變遷委員會報告，以經濟部公布的全國電力資源供需報告為基礎，盤點的細節更為完整，列出除役機組轉為緊急備用電力設施，不納入備用容量，但因應特殊緊急狀況，屬於可及時補充的供電能力。

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根據台電報告，緊急備用機組自2024年起為140萬瓩、228萬瓩、282萬瓩、再到336萬瓩，包括燃氣的大林5號機、燃煤的興達1、2號機、燃油的協和3、4號機等；換算若在夏季夜尖峰，至少可挹注3.7到8%備轉容量率。

曾文生解釋，緊急備用電力設施是來自「電力設施空氣污染排放標準」第二條十一款規定，單一機組有一年720小時限制，特殊緊急狀況可排除。

他也透露，半導體廠2021年時用電量突然大增，業者早已都用效率更好的設備生產，了解後才發現，業者「舊的設備沒有丟掉」，效率沒有新設備好，但可應付急單生產，緊備機組也是如此。

曾文生更特別舉例，2021年當時台灣遭遇百年大旱，水力發電緊澀，台電要面對很特殊的氣候狀況，仍要維持供電穩定。

至於啟動條件，曾文生透露幾項原則，強烈必要性的先開，大林緊備是天然氣機組，會優先使用，也是目前有啟動過的緊備機組，至於協和緊備機組是因為北東電網電源開發問題，夏季日尖峰考量電網融通等會啟用，興達機組會考慮到整體電力、水的系統性狀況。

台電赴氣候變遷委員會報告盤點完整，列出除役機組轉為緊急備用電力設施。（取自台電報告）

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