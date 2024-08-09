亞光車載鏡頭出貨歐美日大廠 Q3營運看升

亞光今日舉辦線上法說會。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）董事長賴以仁今日表示，亞光持續布局高階手機鏡頭，並聚焦3大發展契機，看下半年因車載鏡頭出貨增溫，數位相機、影像感測器（CIS）需求佳，帶動第三季持續成長、獲利也可期待；賴也指出，亞光很早就切入機器人領域，但產品尚未進入量產。

亞光今日舉辦線上法說會，並公告第二季營收56.14億元，季增31%、年增26%，毛利率17.56%，稅後淨利約4.46億元，季增302%，年增50%，主要來自利息收入與NRE收入等，每股稅後盈餘（EPS）1.59元；上半年營收約99.03億元、年增19%，毛利率16.56%，稅後淨利約5.57億元、年增率76%，並已達去年全年獲利的72%，每股稅後盈餘為1.99，今年獲利表現成長明確。

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亞光近年持續發展車載鏡頭領域，因車載鏡頭都採用能耐高低溫的玻璃，對亞光特別有利。賴以仁今日表示，亞光產品主要出貨歐、美、日國際大廠，雖然毛利率較平均低，不過良率高、量大，利潤仍然不錯，7月出貨量達120顆，下半年則將維持載每月出貨100萬顆水準，目前車載鏡頭營收比重已達14%。

針對手機領域，亞光持續耕耘多片稜鏡黏合直立式鏡頭、光學變焦鏡頭等高階鏡頭領域，賴以仁表示，亞光持續有在出貨稜鏡，多片稜鏡黏合直立式鏡頭目前已有客戶載試用當中，是亞光未來的重要競爭產品。

展望下半年，市場庫存逐步去化，亞光持續運用多元化的光學設計與製造能力，積極發揮多元產品效益，開創營運成長動能；針對3大發展契機，亞光指出，包含與LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模，並領先跨足超透鏡（Metalens）領域，採直接奈米壓印 （NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR（虛擬實境）的WAVE GUIDE（波導），奠定亞光長期發展重要基石及成長動能。

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