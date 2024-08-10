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美國擬擴大封鎖 中國嚇崩瘋狂囤積晶片、前7月進口激增

2024/08/10 06:44

美國可能對高寬頻記憶體（HBM）晶片實施新的限制，引發中企瘋狂囤積晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國可能對高寬頻記憶體（HBM）晶片實施新的限制，引發中企瘋狂囤積晶片，根據中國海關總署最新數據顯示，2024 年前 7 月，中國晶片進口量達 3081 億顆，年增14.5%；進口額為2120 億美元，年增11.5%。

美國近期曾傳出將於8月公布新一項針對中國半導體行業出口管制的措施，包括限制美國的高寬頻記憶體（HBM）晶片出口，引發中國科技企業狂掃晶片。傳出華為、百度以及中科昊芯等中國企業，正在囤積三星電子的HBM晶片。

中國統計也顯示，中國半導體進口激增，2024 年前 7 月，中國半導體進口量達 3081 億顆，年增14.5%；進口額2120 億美元，年增11.5%。

除了進口攀升外，中國的半導體出口也保持增長。中國海關數據指出，中國半導體出口量在今年前 7 個月達 1666 億顆，較去年同期增長 10.3%，出口額年增 22.5% 至 900 億美元。市場認為，這可能與智慧型手機等消費電子產品復甦，海外對傳統晶片需求強勁有關。

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