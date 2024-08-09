AI專案需求熱 勤誠營運下半年更好

勤誠今日舉辦線上法說會。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器需求強勁，伺服器機殼大廠勤誠（8210）執行長陳亞男今日表示，下半年從7月亮麗的表現開始，終端客戶、ODM代工廠客戶需求優於預期，AI專案需求熱絡，帶動勤誠下半年營運升溫、將勝上半年，全年營收、獲利表現都有望提升；勤誠昨日公告將赴馬來西亞設廠，主要是為美系客戶去中化需求。

勤誠今日舉辦線上法說會。陳亞男指出，目前通用型伺服器緩步復甦、庫存逐漸去化，AI與高U數（機架單位）專案需求續強，且專案複雜度、技術門檻持續提升，帶動勤誠的獲利能力持續提升，上半年毛利率升至25%；不過儘管需求很強，但供應鏈陸續傳出缺晶片等雜音，全球政經環境不確定性因素也多，勤誠將密切關注，並耕耘客戶NPI（新產品導入）專案。

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陳亞男表示，去年到今年新增專案多是AI伺服器、大多5U以上產品，客戶穩定且持續，預期下半年至明年客戶會持續增加，其中美系CSP客戶需求較強、中系則小幅度減退，但因AI專案複雜度明顯提升，也能鞏固獲利表現，未來AI營收比重會越來越高，但因開發時間拉長，是否逐季成長難以預估。

針對全球生產布局，目前勤誠以中國、台灣嘉義廠為生產主力，並為因應地緣政治、客戶要求而到馬來西亞設廠，預期2026年小量試產，也將在北美設立NCT打樣廠，未來2年待海外生產基地陸續加入，就能成為勤誠成長基石。

勤誠第二季營收36.07億元，毛利率25.3%，稅後淨利4.53億元，季增24%、年增82%，每股稅後盈餘3.77元，創新高；上半年累計營收63.81億元，毛利率25.1%，稅後淨利8.18億元、年增達195%，每股稅後盈餘6.8元。

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