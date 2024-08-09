曾文生:核一第一束燃料棒年底前爐心移出

核一乾貯設施卡關11年，台電預計今年底前把爐心燃料棒移出。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核電要有核安、核廢、社會共識三大前提，台電董事長曾文生重申，「修法通過」，台電才能執行相關核安檢討，他也希望核能要從「前端到後端」串聯討論，高階核廢料處置需要立法；此外，因新北已給予核一乾貯設施啟用，今年底前台電力拚讓爐心內第一束燃料棒移出。

國家氣候變遷對策委員會8日召開首場會議，外界聚焦核能議題。曾文生受訪指出，狀態就是「法律都沒有變」，要先修核管法等，台電於法有據才能處理，但有一個平台可以讓資訊公開透明，對於台灣凝聚共識會有幫助，昨委員會也認同。

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他表示，台電立場就是希望安全技術、核後端都要可以處理，耐震危害度再評估報告前兩階段已於核安會公告，但還有第三階段的同業審查正在進行，曾文生強調，「安全評估需要預算執行」，修法才能有進展。

至於高階核廢料處理、核電廠實質除役工作也受矚目。曾文生表態，核後端（核廢料）要有處理框架，高放射性廢棄物必須要立法，他更透露，核一廠爐心內的第一束燃料棒今年底就有機會可以移出。

我國三座核電廠進度不一，核一、核二已停機，都有燃料池滿問題，核一乾貯今年獲得新北同意啟用，台電有望把燃料棒移出，但要等到爐心內的燃料棒都完全移除後，才能進行拆廠招標，至少兩年起跳，核二乾貯獲得同意後，要先室外，再蓋室內，核三廠則是除役環評進行中，因燃料池沒滿，未來計畫直接蓋室內乾貯。

台電解釋，核電廠的輸電線路不會拆除，原因是北東電網仍需要仰賴既有開關廠串聯輸送，且未來電廠若要轉型新興能源等也需要對外輸電。

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