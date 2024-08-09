北部電力建設太難 曾文生：桃園以北IDC用電、能效雙管制

台電董事長曾文生。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天（9日）表示，AI是未來新的生活型態，因為GPU、CoWoS、Server等新技術、產品製造會帶動用電，台灣用電影響會比其他國家顯著，他坦言，北部地區的電力建設挑戰大，台電已參考韓國、新加坡作法，對國際資料中心用電管制，未來也考慮在能效部分加以管制。

曾文生舉例，美國最近AI資料中心都蓋在電廠旁，因為電網建設難度高，「輸電線路比電源開發還難」，大用戶就應該要接近電源端，減少大量傳輸，他支持「高科技產業到支持電源開發的縣市發展」，曾強調，這是對國家有利，避免電網負擔太大。

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台電自去年底起參考韓國、新加破做法，因資料中心不受區域限制，可對其用電管制，桃園以北（含桃園）用電在五千瓩以上的資料中心就不核供（不通過），未來也考慮與經濟部能源署討論對能效加以管制。曾文生解釋，電網雖然融通，但中部電力往北送，輸電仍會有限制，桃園以北確實有頻頸。

根據台電掌握，高雄大型AI資料中心用電就有7.68MW，因包括周邊設施使用，整體用電申請是10MW；若將此條件換到北部，國際大廠要想在桃園以北設置五MW用電以上的資料中心，台電考量電力系統穩定與安全都無法核供，要等輸電設施、線路一定建設完成，才可能解套。

曾文生也提到，台電前年提出五六四五億元的強韌電網十年計劃，將遵循總統賴清德指示，「民生要有感」，設備故障率降低、加速復電、限縮事故範圍等三目標可以提前四年、2028年完成。

不過，曾文生舉例，十年強韌電網難度最高的項目，就是輸電線路直供，包括大潭電廠到桃園航空城、通霄電廠到竹科、中火到中科、興達到南科等四大電廠直供都要十年起跳，才可能完成，台電盤點，最快會是中火到中科、興達到南科，力拚2032年完成。

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