外資不玩了！瑞銀：全球前40大機構持有中國股票創10年新低

中國經濟欠佳，股市表現慘淡。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀發表最新報告指出，全球前40大投資者（包括主動型及被動型持股）對中國股票的持股水平創10年新低，其中，瑞銀追蹤的820檔外資主動型基金中，約有190檔基金對中國股票的持股「掛零」，15檔環球基金在今年第二季清光中國股票。

中國經濟委靡不振，A股表現欠佳，外資逃之夭夭。中國中金公司近日發布報告顯示，由於6月以來A股持續回調，6月中旬至7月初外資累計最大淨流出637億人民幣，其中6月14日單週淨流出219億人民幣，創今年最大單週流出。

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瑞銀報告也指出，截至2024年6月30日，瑞銀追蹤的820檔外資主動型基金，累計資產管理規模為2.28兆美元，持有中國股票佔其投資組合總部位6.6%，較基準指數持股9%低2.4個百分點，持股總額約1500億美元。

其中，70檔亞洲基金對中資股票持股為26.1%，較基準低2.7個百分點；506檔環球基金的中資股持股2.8%，較基準低1.7個百分點；244檔新興市場基金的中資股持倉19.2%，較基準低5.1個百分點。

報告指出，追蹤的820檔外資主動型基金中，約有190檔基金對中國股票的持股「掛零」，其中15檔環球基金在上季清光中國股票，另有15檔新興市場基金也沒有任何中國股票部位。

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