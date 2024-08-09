汎銓Q2轉虧為盈 上半年每股獲利0.67元

汎銓Q2轉虧為盈（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料分析與檢測廠汎銓（6830）公布2024年第二季合併營收5.09億元，季增17.12％，毛利率達31.48％，季增6.32個百分點，稅後淨利4074萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.87元，較上季繳出虧轉盈的營運成績；上半年累計合併營收為9.44億元，稅後淨利3118萬元，每股稅後盈餘0.67元。

汎銓並公佈7月合併營收達1.81億元，月增3.7％、年增5.5％，創歷年單月新高，1至7月累計合併營收11.25億元，年增3.91％。汎銓表示，受惠半導體相關客戶積極投入先進製程研發，帶動旗下材料分析（MA）業務案量增長，使7月合併營收創歷年單月新高。

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汎銓表示，半導體先進製程將進入埃米世代，導入微小蝕刻及新材料應用，皆要仰賴精準的材料分析技術，取得明確的結構及成分分析資料，以利後續製程研發判斷，且隨著AI與高性能運算帶動數據傳輸急劇成長，矽光子共同封裝技術（CPO）將是半導體未來關鍵技術，國際半導體相關大廠投入重點研發佈局，皆有助於創造汎銓檢測分析業務發展。

汎銓指出，該公司在材料分析關鍵檢測分析專利佈局，在全球半導體先進製程及埃米世代，也居半導體相關客戶研發關鍵要角，尤其汎銓在矽光子領域更超前部署，與客戶合作發展矽光偵測定位、漏光點矽光衰減量測、矽光斷路偵測等矽光量測方案及失效分析技術，汎銓在材料分析（MA）領域具競爭優勢及技術領航地位。

此外，汎銓表示，已成功打入美系AI晶片大廠，並已取得長期穩定IC驗證分析服務合作案。在全球據點佈局方面，繼今年5月成立美國子公司，董事會今日也通過美國子公司MSS USA CORP取得美國加州Sunnyvale廠房及土地，投資金額730萬美元，今日同步通過日本子公司MSS JAPAN株式會社擬進行新租賃廠房裝修工程案，汎銓仍積極推進日本據點投入營運階段規畫，助力整體營運。

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