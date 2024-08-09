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美時第二季每股賺5.09元 積極搶進東南亞市場

2024/08/09 16:51

美時製藥總經理Petar Vazharov（圖:美時提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕跨國製藥公司美時（1795）公告第二季財報，稅後淨利13.32億元，每股稅後盈餘（EPS）達5.09元，季增29%、年增5%，累計上半年EPS達9.05元。

美時表示，第二季亞洲市場營收占比達49%，其餘市場出口占比51%，亞洲地區業績年增5%，主要由台灣和東南亞業務驅動，亞洲以外地區收入年增8%，主要來自於美國血癌藥Lenalidomide的出貨量增加。

至於美時第二季毛利率達61%，季增6個百分點，年增2個百分點。主要為高毛利產品如Lenalidomide銷售的增加，以及低毛利產品銷售減少所致。

美時指出，今年第二季完成首個東南亞收購案—國際藥廠TEVA的泰國子公司，加強其在東南亞的影響力。這次收購增加美時在泰國的眼科和呼吸產品組合，並擴展美時的藥局通路。

此外，美時業務開發團隊簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大美時的產品組合。目前有超過25個項目處於積極談判階段，包括NCE產品、505（b）2、生物相似藥和幾個品牌收購協議。

美時總經理Dr. Petar Vazharov表示：「第二季度我們盈利能力的顯著增長，加上通過收購納入TEVA的泰國子公司後，完成我們在東南亞地區擴展的一個里程碑。這一戰略舉措強化我們在該地區的影響力和能力。我們對2024年保持積極展望，對持續成長和實現新的里程碑充滿信心。」

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