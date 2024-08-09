麥味登母公司揚秦 上半年每股賺2.63元

以經營麥味登早餐店聞名的揚秦（2755）今日公佈第2季合併營收為6.16億元，年增15.15%，季增8.56%，稅後淨利0.44億元，年增率31.2%，創單季歷史新高，每股盈餘為1.47元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早餐店聞名的揚秦（2755）今日公佈第2季合併營收為6.16億元，年增15.15%，季增8.56%，稅後淨利0.44億元，年增率31.2%，創單季歷史新高，每股盈餘為1.47元。

累計上半年合併營收11.83億元，年增15.81%，稅後淨利0.79億元，年增率26.15%，每股盈餘為2.63元，較去年同期2.08元增加0.55元。

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揚秦同時公布7月自結營收2.23億元，年增16.85%，月增7.10%，連續兩月刷新單月歷史新高紀錄，累計1~7月營收14.06億元，較去年同期增加15.93%，同創歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，餐飲業暑期旺季帶動營收持續攀升，揚秦主力品牌「麥味登」受惠於學生族群放暑假，同步推升門市平日早午餐時段的來客數與客單價，雖然因凱米颱風致使部分門市營業天數減少，但仍不影響營運成績，商品銷售暢旺。

上半年度各品牌海內外拓點有成，連鎖加盟雙引擎「麥味登」全台積極展店，「炸雞大獅」則著重東協國家的布局與發展，持續帶動整體營收攀高。

截至目前為止，「麥味登」總店數867家，「炸雞大獅」海內外店數112家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數2家。

林麗玲表示，隨著揚秦多品牌經營，門市店數持續增多，為符合未來營運規劃，揚秦將於桃園市龍潭區成立北區第2物流倉庫，佔地逾1000坪，以擴增商品儲運與配送效率，預計於今年底前啟用。

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