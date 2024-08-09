晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

HBO版權費談判有初步進展 中嘉百萬用戶免於斷訊

2024/08/09 15:41

在NCC居中調處下，中嘉和永鑫在版權費談判有初步進展，中嘉允諾先支付半年版權費用。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕HBO頻道代理商永鑫多媒體與有線電視系統業者中嘉因版權費爭議，永鑫有意在8月16日停止傳送HBO等12頻道訊號，中嘉全台百萬收視戶可能受影響。不過今天在NCC居中調處下，雙方在版權費談判有初步進展，中嘉允諾先支付半年版權費用，代表斷訊危機暫時解除。

關於永鑫和中嘉的版權爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）上週表示會請雙方調解，調解期間不能斷訊，即便頻道要下架仍要依照營運計畫變更處理。

中嘉今天表示，感謝主管機關NCC居中調處，讓雙方得就頻道版權費談判能有初步進展。中嘉為保障用戶的收視權益，依原先條件先行支付半年版權費用、爭取後續協商空間，中嘉會依法依規持續與永鑫就HBO等頻道的合理收費積極協商。

據NCC公布今年第一季各有線電視系統訂戶數統計指出，中嘉集團旗下有吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空服務（板橋、土城）、數位天空服務（台北市）等12家系統，全台用戶達100萬5027戶，占有率22.48%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財