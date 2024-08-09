HBO版權費談判有初步進展 中嘉百萬用戶免於斷訊

在NCC居中調處下，中嘉和永鑫在版權費談判有初步進展，中嘉允諾先支付半年版權費用。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕HBO頻道代理商永鑫多媒體與有線電視系統業者中嘉因版權費爭議，永鑫有意在8月16日停止傳送HBO等12頻道訊號，中嘉全台百萬收視戶可能受影響。不過今天在NCC居中調處下，雙方在版權費談判有初步進展，中嘉允諾先支付半年版權費用，代表斷訊危機暫時解除。

關於永鑫和中嘉的版權爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）上週表示會請雙方調解，調解期間不能斷訊，即便頻道要下架仍要依照營運計畫變更處理。

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中嘉今天表示，感謝主管機關NCC居中調處，讓雙方得就頻道版權費談判能有初步進展。中嘉為保障用戶的收視權益，依原先條件先行支付半年版權費用、爭取後續協商空間，中嘉會依法依規持續與永鑫就HBO等頻道的合理收費積極協商。

據NCC公布今年第一季各有線電視系統訂戶數統計指出，中嘉集團旗下有吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空服務（板橋、土城）、數位天空服務（台北市）等12家系統，全台用戶達100萬5027戶，占有率22.48%。

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