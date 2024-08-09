陽明7月營收逾254億元，創22個月新高。 （陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠平均運費上漲，陽明（2609）7月單月營收為254.58億元，較6月營收增加47.38億元，增幅為22.87%，較去年同期營收增加140.02億元，增幅為122.23%，創2022年10月以來新高。

陽明上半年營收為1218.49億元，較去年同期營收834.56億元，增加383.93億元，增幅為46%。

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陽明指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）發布最新全球經濟展望報告，今年全球經濟保持穩定成長，預測經濟成長3.2%，全球貿易成長3.1%，亞洲新興市場經濟體仍是全球經濟的主要引擎。然而，IMF也示警，貿易衝突升溫可能促使通膨風險上升，利率可能長時間維持在高位，進而增加財政和金融風險；美國選舉可能導致經濟政策的大幅波動，並對其他地區產生負面影響。另外，近期地緣局勢緊張加劇，恐導致全球市場進一步分化成數個區域經濟夥伴組織，推升全球經濟發展的不確定性。

另外，陽明指出，美東碼頭勞資談判目前呈現膠著，談判暫停，現有合約到期後不排除有罷工風險。

根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年7月15日全球僅0.6%（約16.7萬TEUS）貨櫃船屬於純閒置狀態，自今年1月起船舶閒置率持續低於1%，代表貨櫃船隊已因船舶繞道、塞港及市場旺季提前而被充分使用。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.6%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。

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