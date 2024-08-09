完成高雄半導體產業鏈最後拼圖 南部晶片設計產業推動基地成立

南部晶片設計產業推動基地揭牌，位於高雄軟體園區。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為健全南部發展晶片設計產業發展，經濟部產業發展署攜手中山大學產發中心，投入1億元經費，今天（ 9日）下午在高軟園區成立南部晶片設計產業推動基地，預計延攬IC大廠、新創公司等晶片設計潛力企業南下擴點進駐，可望擴大高雄半導體上游IC設計產業群聚效應。

經濟部產業發展署打造南部晶片設計產業推動基地，今天正式落成啟用，包括中山大學校長李志鵬、高雄市經發局長廖泰翔、經濟部產業發展署、義隆電子、原相科技、信驊科技、仁寶電腦等產官學代表出席，見證南台灣半導體晶片設計量能再擴張。

請繼續往下閱讀...

李志鵬致詞表示，南部晶片設計產業推動基地的成立，將是高雄半導體產業新的一頁，串聯成立10幾年的「南部IC設計育成中心」、「南部晶片物聯網智造整合服務基地」能量；中山大學也以「台灣南部哈佛」為期許，提供更多人才。

經濟部產業發展署組長陳國軒指出，科技版圖慢慢往南部移動，此基地的成立，盼把北部的IC設計公司引到南部。

高市經發局長廖泰翔強調，近年高雄半導體發展快速，在封裝測試基礎上，積極往中游晶圓製造、上游IC設計端延伸，高雄半導體產業鏈還差最後一小塊拼圖，就是IC設計；如今南部晶片設計產業推動基地正式啟用，更強化亞灣區為IC設計、軟體研發的發展核心。

廖泰翔透露，外商公司看好高雄，接下來幾個月還有好消息向外界報告。「南部晶片設計產業推動基地」未來將延攬潛在南進高雄的企業，鏈結產官學研等輔導資源給予挹注，尤其針對IC設計人才招募，EDA tool（電子設計自動化）、IP（矽智財）技術支援架構對接等，加速建構高雄半導體生態鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法