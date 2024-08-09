台積電收934元 市值日大增近1兆元

台積電（2330）今收934元，大漲38元，漲幅4.24%，市值日增9855億元，總市值回升達24.22兆元。（資料照）



首次上稿:09:14

更新時間:14:12

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股週四 （8）日大反彈，費城半導體指數收漲超過6%，台積電ADR也勁揚逾6%，激勵台積電（2330）今股價大漲，重返900元大關並收在當日最高價，以927元開盤，最後收934元，大漲38元，漲幅4.24%，市值日增9855億元，總市值回升達24.22兆元。

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美國勞動力市場數據優於預期，經濟惡化的憂慮緩解，帶動股止跌反彈，四大指數終場齊收紅，道瓊工業指數上漲683.04點；標普500指數勁揚119.81點；那斯達克指數上漲464.21點；費城半導體指數大漲303.74點或6.86％。

AI晶片霸主輝達漲達6.13％，重返100美元關卡，每股收達104.97美元，Meta、特斯拉、微軟等也都上漲，台積電ADR漲9.51美元、漲幅6.13％，收164.55美元。

台積電今盤後公佈7月份營收，因客戶對AI晶片需求續強勁，公司預估第三季合併營收將約達224至232億美元，季增約7.6％-11.4％，以32.5兌換1美元匯率基礎計算，推估營收將為新台幣7280億到7540億元之間，中間值約7410億元，季增10.02％，續創歷史新高。單季毛利率約53.5%-55.5％，營業利益率約42.5%-44.5％，雙率皆可望較上季53.2%、42.5%續攀升。

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