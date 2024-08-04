全球股市8月猛跌是正常修正 分析師：逢低買進還太早

分析師指出，全球股市先前漲太兇，8月起進行大幅修正「絕對是正常的」，但股市目前看起來恐進一步下跌，現在逢低買進還為時太早。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美股在8月的頭2個交易日重挫，引發全球股市慘跌，主因美國多項經濟數據不佳，投資人擔憂美國聯準會（Fed）可能太慢降息來避免經濟衰退，並恐懼人工智慧（AI）概念股可能泡沫化。分析師指出，由於全球股市先前漲太兇，8月起進行大幅修正「絕對是正常的」，但股市目前看起來恐進一步下跌，現在逢低買進還為時太早。

美國供應管理協會（ISM）7月製造業活動指數降至8個月最低的46.8，代表製造業陷入萎縮；截至7月27日為止當週，初次申請失業救濟金人數較前週增至24.9萬人，創去年8月以來最高，7月失業率由6月的4.1%升至4.3%，創2021年10月以來新高，顯示就業市場持續降溫。

請繼續往下閱讀...

由於美國是全球最大經濟體，美國製造業陷入萎縮，就業市場持續降溫，顯示經濟大幅放緩，投資人擔憂Fed可能太慢降息來避免經濟衰退，美股在8月的頭2個交易日重挫，標普500指數下跌3.2%，半導體股為主的費城半導體指數更暴跌12%，全球股市跟進慘跌。

市場研究公司BMI全球國家風險部門主管齊哈伯（Cedric Chehab）表示：「這波拋售起於大約1週半前，但在8月的頭2個交易日加速下跌，這是由多項因素引發。首先是日本銀行的鷹派立場，導致套利交易短期內崩潰，加上美國製造業數據不佳，一些就業數據也嚇壞市場。此外，幾家重量級科技股財報不佳，這些都使本益比本來就很高的股市挫低。」

齊哈伯指出，一些投資人似乎也忘了，7月至10月期間股市通常會出現季節性的波動，因此，在美國股市和全球股市大幅上漲之後，這樣的修正「絕對是正常的」。

儘管Fed主席鮑爾暗示，9月降息已經在考慮之中，給投資人帶來了一些希望。但投資管理公司AMP投資策略主管奧利佛（Shane Oliver）表示，全球股市看起來將持續修正，現在在逢低買入還為時過早。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法