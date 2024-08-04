新北產經大學首屆「EMBA學院」開課 沈榮津、宣明智任講師

新北企業產經大學今年首創「EMBA學院」，第一屆重磅邀請業界大師級名人登堂授課。（新北市經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北企業產經大學首屆「EMBA學院」今年邀請開發金控副董事長沈榮津、公信電子董事長宣明智、永豐餘董事長葉惠青、聯強國際總裁杜書伍、中央投資董事長陳樹等名人授課，產經大學即日起開放報名且額滿為止，報名費用，課程資訊可至官網查詢。

新北市企業產經大學今年開設「AI數位轉型學院」、「NetZero淨零排放學院」以及「EMBA學院」3種班別課程，即日起開放報名，額滿為止。（新北市經發局提供）

新北市經濟發展局表示，新北「企業產經大學」分為3大主軸，共計15堂課程，包含「AI數位轉型學院」，提供最新AI人工智慧與CHATGPT趨勢，「NetZero淨零排放學院」則是為企業提供淨零法規並融合理論與實務的經驗分享。今年創設「EMBA學院」，由頂級講師開授高階管理課程，提升管理層能力。

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經發局說明，今年EMBA學院邀請宣明智、葉惠青、杜書伍、沈榮津、陳樹，面對面與各企業領袖分享ESG相關經營策略與領導思維，幫助企業提升格局並與國際接軌，朝向永續經營的目標前進。

經發局補充，市府開辦企業產經大學，凡領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的公司行號負責人、主管，或本市市民且為企業推薦的中高階主管均可參加，名額有限，即日起開放報名。

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