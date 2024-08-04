市場正在崩潰 羅伯特清崎：現在輪到你變得更富有了

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國製造業景氣萎縮、經濟放緩超乎預期、科技巨頭獲利下滑、就業市場迅速降溫等利空因素，投資人對於經濟衰退的憂慮加劇，美股上週五（2日）繼續下跌，主要指數全面收黑，其中道瓊工業指數更大跌610點，跌到4萬點以下。投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）將近日股市的下跌視為財富累積的機會，要投資人好好把握。

羅伯特清崎3日在社交平台X發文表示，正如許多人警告的那樣……股市崩盤已經到來，損失是巨大的，並引用其著作《富爸爸窮爸爸》一書內容，富爸爸教導孩子，當市場崩潰時，就是富人變得更富有的時候，以便宜的價格購買資產。

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羅伯特清崎表示，目前市場正在崩盤，好消息，資產市場正在出售，現在輪到你變得更富有了。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「市場大崩盤—本週跌幅不足2%」、「這是正常的修正而不是崩潰。停止散播恐懼。」、「逢低買入」、「目前最適合投資哪一種資產？」等。

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