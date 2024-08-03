三星3大新品被嘲笑抄襲蘋果 CEO李在鎔氣炸咆哮促查

三星新推出可折疊手機、智慧手錶和無線耳機，遭外界指責抄襲蘋果的設計。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星在7月推出新款可折疊手機、智慧手錶和無線耳機，消息公佈後，一些人開始嘲笑三星，指責三星在Galaxy Buds 3和Galaxy Watch Ultra上抄襲蘋果的設計語言。韓媒報導，這讓三星首席執行長李在鎔對手機移動部門的抄襲行為感到非常地憤怒。據報導，一向冷靜的李在鎔對三星MX部門「咆哮」（ shouted ），並發出了嚴厲的命令要求審查。

根據AjuNews報導，李在鎔因公司產品被指控抄襲蘋果設計而氣炸，命令公司的行動部門Samsung MX重新審查計劃。李的嚴格命令是在人們指責三星抄襲蘋果Galaxy Buds 3、Galaxy Buds 3 Pro和Galaxy Watch Ultra的設計語言之後發出，這些產品看起來分別像蘋果的AirPods、AirPods Pro和Apple Watch Ultra。

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顯然，三星智慧型手機部門的一些員工已迫採取行動，其中包括三星MX負責人。據報導，一位內部人士稱，此舉導致三星MX內部緊張局勢加劇；他表示，「在上個月發布的Buds 3系列和 Galaxy Watch 7引發蘋果設計抄襲和品質問題的爭議後，董事長（李在鎔）親自介入。目前內部氣氛非常不好」。

Galaxy Buds 3和Galaxy Buds 3 Pro現在配備耳機柄，類似於AirPods和市場上的其他幾款無線耳機。它們的捏合和滑動手勢也與AirPods類似。Galaxy Watch Ultra的四四方方、厚實的設計和橙色主題，看起來也與Apple Watch Ultra相似。

三星Galaxy Buds 3 Pro還面臨品質控制問題。有些人收到的耳機間隙不均勻，耳塞脆弱，容易撕裂。三星的長期粉絲對三星放棄自己的設計語言而轉而支持蘋果的設計語言感到失望。

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