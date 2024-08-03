美國政府控訴TikTok侵犯兒童網路隱私權 恐面臨數十億美元罰款

美國政府2日以《兒童網路隱私保護法》，向短影音平台TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）提起訴訟。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕TikTok在美國擁有1.7億名用戶，近日美國政府以《兒童網路隱私保護法》，向短影音平台TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）提起訴訟，若罪名成立，TikTok可能得付出數十億美元的罰款。

綜合外媒報導，美國司法部指控TikTok違反《兒童線上隱私保護法》（COPPA），該法要求針對兒童的服務必須先獲得父母同意，才可收集13歲以下用戶個人資訊。美國聯邦貿易委員會（FTC）也加入這場訴訟，目的為「結束TikTok對兒童隱私的非法大規模侵犯」。

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《路透》指出，這起訴訟是美國政府針對TikTok及其中國母公司採取的最新行動，為防止字節跳動替中國政府蒐集大量美國公民資料，並利用可能傷害美國用戶的方式傳播帶有負面影響的內容。

美國司法部表示，TikTok蒐集保留兒童用戶的個人資料，包括電子郵件信箱、電話號碼及位置，而且還無法遵守家長對於刪除孩子資訊的要求。

聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜·汗 （Lina Khan）指出，「TikTok 故意多次侵犯兒童隱私，威脅到全國數百萬兒童的安全」。FTC於6月將此案提交給司法部，要求TikTok對不當蒐集資料等行為處以每天51744美元（約新台幣168萬元）罰款。一旦被被判定有罪，罰款總額恐怕高達數十億美元。

對此TikTok透過聲明反駁，「其中許多指控與過去的事件及做法有關，但這些事件和做法實際上不準確或已解決」。發言人休斯（Michael Hughes）表示，TikTok為保護兒童所做的努力感到自豪，將繼續更新且改進平台，提供適合年齡的使用體驗與保護措施。

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