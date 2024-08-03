凱米釀高屏地區原水濁度飆升 台水多管齊下穩供水

行政院長卓榮泰親赴高雄六龜關心災後復水狀況及慰勞台水員工。（台水提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕凱米颱風造成高雄降下超大豪雨，影響淨水場出水，高屏溪因颱風原水濁度更飆升至 5 萬 NTU，台水緊急調度台南清水支援約 8~10 萬噸，颱風事前充分整備作業及讓供水調配調度，高雄在高濁度狀況下，供水相對穩定。

台水指出，凱米的強降雨，遠超過淨水場設計處理能力，台水除將南化水庫引水量開至最大量 40 萬噸送至高雄，隨著高屏溪濁度飆升，逐步開啟地下水、伏流水備援水源，啟動抗旱水井取水，並調度台南清水支援約 8到10 萬噸，每日160 萬噸供水量高雄地區在高濁度狀況下供水相對穩定。

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台水進一步指出，高雄旗山地區主要供水的手巾寮淨水場遭淹水，為避免配電設備損壞，預防性關閉設備運轉停止送水，積水退去隨即進場執行高低壓電氣設備檢驗，確認無異常後逐步供水。

而六龜地區在颱風來臨前蓄滿5000 噸水池，於水源不足時調配地下水及山澗水作為補充水源，滿足六龜地區每日 2600 噸需求水量，於高濁度期間維持穩定供水。

台水指出，颱風帶來豪雨造成美濃地區的荖濃溪暴漲，沖毀原水引水道，造成取水量大減，為確保民眾用水無虞，7 月 26 日美濃營運所簡姓股長及葉姓同仁，趁風雨稍減時前往六龜區中興里山區，欲啟動備用水源遭遇土石流，但同仁機警反應即時，沒有造成任何傷亡。

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