獲利了結、黃金價格回落 週線仍收紅漲1.8％

週五（2日）黃金價格回落。（法新）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（2日）黃金價格回落，此前在美國就業數據弱於預期而提振降息希望的推動下，金價盤中一度上漲超過1%，之後出現獲利回吐。

現貨黃金下跌0.5%，報每盎司2432.19美元，本週上漲1.8%。中東緊張局勢引發的避險需求上升、市場對聯準會（Fed）降息的預期，使得貴金屬對投資人更具吸引力。

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Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian表示：「在這個水平，我們確實預計會有回調和一些獲利了結，但從基本面來看，上行潛力遠超過下行風險。」

數據顯示美國7月非農新增就業不及經濟學家預期，而失業率上升至 4.3%。數據發布之前，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週三表示，若美國經濟按照預期路徑發展，最快可能在9月降息。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示：「市場現在預計9月FOMC會議降息50個基點的可能性已超過70%。」

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