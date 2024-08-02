中東局勢緊張 長榮航、中華航空等暫停飛越伊朗

隨著中東緊張局勢升級，新加坡航空、長榮航空和中華航空已暫時停止飛越伊朗領空。（示意圖，資料照，長榮航空提供）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博周五（2日）報導，隨著中東緊張局勢升級，亞洲航空、新加坡航空、長榮航空和中華航空已暫時停止飛越伊朗領空。

根據FlightRadar24飛機追蹤顯示，這些航空公司營運的航班似乎正繞道伊朗北部，飛越亞塞拜然和土庫曼等中亞國家。

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新加坡航空、泰國航空也停止飛越伊朗

新加坡航空在聲明中表示，新加坡航空和廉價航空酷航的所有航班，均已停止飛越伊朗領空，並改用替代航線，並補充說尚未取消任何航班。新加坡航空表示，將繼續密切關注中東局勢，並根據需要調整航線。

泰國國際航空表示，也已停止飛越伊朗領空，而印度航空則以中東部分地區當前局勢為由，暫停往返以色列特拉維夫的定期航班，直至8月8日為止。

就在幾天前，伊朗指責以色列在德黑蘭暗殺了一名哈馬斯高級官員，並誓言報復，加劇中東的緊張局勢。

共享飛行風險資訊的會員制組織OPSGROUP警告稱，民用航空將受到干擾，並且伊朗及其盟國即將對以色列發動「持續」襲擊，類似於4月份的襲擊，但規模可能更大。該組織在周四發出的一份報告中表示，這種風險適用於整個中東地區，尤其是在以色列、黎巴嫩、約旦、伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯和埃及境內的行動。

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