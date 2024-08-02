巴斯夫工廠爆炸、復產未知 中國維生素價格暴漲20％至53％

德國巴斯夫公司化工廠於當地時間7月29日發生爆炸事故，目前已關閉相關生產設施。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國化工業巨頭巴斯夫公司日前發生起火爆炸事件，導致15名員工受傷，目前仍在調查事件的確切原因，同時關閉並保護受影響的設施，復工日尚未確定；而此次爆炸事故將直接影響維生素交貨，導致中國國內主流廠商集體停止報價、停止簽單，價格也逐日上漲中。

外媒報導，巴斯夫是全球最大的化工企業之一，在全球擁有234個生產基地，在93個國家開展業務。擁有員工11.2萬人，2023年銷售額689億歐元（約台幣2.44兆），目前已在中國投資超過100億歐元（約台幣3550億）。對於近日德國廠的爆炸事故，巴斯夫中國公司表示，此次發生事故的裝置是用於生產VA（維生素A）和VE（維生素E）原料，而不是之前網傳的乙烯、丙烯等生產裝置。

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由於目前事故工廠已關閉相關設施，勢必將影響維生素的供應問題，據報，有中國維生素廠商表示，7月31日有收到一封郵件指，巴斯夫已暫停從其德國路德維希港工廠交付VA和VE產品，「當天還正常對外報價，但隔日我們公司已經停止對外報價了，也不簽單，即便找上門的訂單也不簽」，稱和跟其他廠家一樣，都在密切關注巴斯夫此次爆炸故事的最終影響。

另外，爆炸事件將影響維生素供應問題，價格波動上漲，根據百川盈孚資料顯示，VA價格兩天漲幅達到了53%；VE漲幅則達到20%。

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