中國低價戰肆虐 星巴克堅決不參與

星巴克今年第三季在中國市場的銷售額減少14%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國連鎖咖啡巨頭星巴克日前公布最新財報，今年第三季營收年減1%至91.1億美元（約台幣2981.6億元），利潤年減7.8%至10.5億美元（約台幣343.6億元），雙雙不如預期，主要受訂單量下滑的影響，星巴克本季的整體銷售額下滑3%，其中，中國市場因為本土同行大打減價戰，使其銷售額暴減14%，但星巴克仍堅決不跟參與減價策略。

外媒報導，星巴克今年第三季財報不如預期，在中國的業績最為慘淡，由於中國市場競爭激烈，根據公開資料顯示，中國現存咖啡相關企業多達22.12萬家，而為了搶攻市占率，中國本土商家狠打價格戰，如瑞幸、庫迪等品牌，將價格從人民幣9.9元（約台幣45元）降到8.8元（約台幣40元），甚至再降至6.6元（約台幣30元），以擴大公司在性價比上的優勢，因此處於高價咖啡市場的星巴克較無競爭力。

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即便如此，星巴克仍堅決不參與價格戰，星巴克中國聯席首席執行官劉文娟強調，「不透過犧牲經營利潤率換取銷售額」，稱將繼續專注於高端咖啡市場，尋求高品質、可盈利、可持續增長，「透過有節奏的門店拓展規劃，挖掘巨大的藍海機會」。

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