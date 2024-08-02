神基下半年逐季成長 強固型電腦需求增溫

神基董事長黃明漢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠神基（3005）下半年營收目標逐季成長，董事長黃明漢觀察，強固型產品第3季的利多因素包括美國政府預算順暢，加上各大企業仍有強勁的數位轉型需求，AI PC趨勢也將刺激消費力道，此外，神基國防相關產品出貨動能良好，全年整體業績成長7%至12%的方向沒有改變。

神基電子產品佔整體營收約5成比重，強固型電腦為主力產品，在人工智慧趨勢推進之下，神基鎖定汽車、製造，公安、公共事業等領域，釋出結合英特爾AI技術與晶片的新品，對此，黃明漢指出，神基是全球首家將神經處理器（NPU）導入強固型電腦的業者，看好明年神經處理器機種在旗下電子產品的數量比重上看雙位數百分比。

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關於神基汽車機構件展望，黃明漢認為，此領域的產業市況較為疲弱，下半年的看法接近先前預測，情形偏向保守，且有比上半年衰退的可能性，不過，此區塊在神基的業績佔比不大，就算衰退也會被其他產品線的成長幅度消除不利因素。

黃明漢說，由於世界各國持續透過提升國防自主能力，以應對地緣政治衝突，旗下國防相關產品訂單今年的業績表現將成長雙位數百分比，主要是受惠於歐美地區客戶的顯著貢獻，不過其他如南亞印度、東南亞泰國與越南等地的客戶，也不斷增加下單量。

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