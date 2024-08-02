學生暑期工讀契約簽訂 勞動部：勞雇需避免5大NG行為

暑假期間不少青年學子投入職場，勞動部提醒，無論雇主與勞工，都應避免在勞動契約簽訂與終止的過程出現NG行為。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假期間不少青年學子投入職場，勞動部提醒，無論雇主與勞工，都應避免在勞動契約簽訂與終止的過程出現NG行為，造成雙方權益受損，例如，雇主不可隨意對暑期工讀生說「你明天不用來了」。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，事業單位聘請暑期工讀生，第1件事就是如果對方是未滿18歲的勞工，因其屬民法限制行為能力人，必需經法定代理人允許，所簽訂的勞動契約才會有效力，因此，需取得家長同意書。

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其次，在僱傭期間，雇主不得因為勞工是學生身分，在沒有正當理由的情形下，直接要求學生自行離職；同樣的，學生若因個人因素要提出離職，也應善盡交接及提早告知雇主，不可一早傳個簡訊說「我不做了」，這樣會造成雇主經營上的損失。

此外，學生從事的工作，若依雇主要求需要穿著公司制服，這筆制服費用應是雇主應自行負擔的經營成本，不得要求勞工支付，也不可以從勞工的工資扣除。

根據行政院函釋，若雇主在勞工到職時，與勞工簽訂的勞動契約中訂定，須勞工繳交保證金及制服費用，日後在勞工離職時，就自勞工所得的薪資中，直接扣繳約定的違約保證金，已明顯違反勞基第26條的規定，該約定應屬無效。

即使這筆保證金不是自勞工工資中預扣，而由勞工另行繳納，但勞動部認為，制服是雇主為事業經營目的的做法，費用應為勞務成本或職工福利的一部分，要求勞工負擔或分擔成本，其實不妥當。

王厚偉提醒青年朋友，暑假打工應依契約約定的工作時間出勤，如果無法出勤工作，則應依公司規定程序請假，不可以任意曠職，一但無正當理由連續曠工3日，或1個月內曠工6日，雇主可依法解僱。

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