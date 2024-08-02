「高齡健康產業博覽會」 保全雙雄同搶高齡商機

新光保全今日參與高齡健康產業博覽會，圖為新北市社會局李美珍局長（左5）、新光醫院侯勝茂院長（右4）及副院長洪子仁（右3）、新光保全營運長許博堯（左3）。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕保全雙雄今日皆參加「高齡健康產業博覽會」，其中新光保全（9925）受邀加入台北榮總「高齡生活科技體驗館」，現場展示新保開發的「Care U雲端居家照護系統」等產品，展現新保推動健康照護、智慧服務的能量。

新光保全表示，台灣自2025年開始，65歲以上人口達485萬人，老年人口佔比突破20%，等於每五人就有一人是「長輩」，正式進入「超高齡社會」。高齡族群的生活安全和生活品質，都是社會必須正視的課題。新光保全結合旗下資源，搭配事業群「新保生活關懷」，透過新保在全台70多個服務據點和新光醫院等醫療體系，提供長者食衣住行等全方位照顧服務。

請繼續往下閱讀...

新光保全營運長許博堯指出，新保Care U照護系統，提供24小時緊急救援通報服務。長者若身體不適，甚至發生突發狀況需要協助，只要按壓隨身按鈕，可立即與新保照護中心連線，求助方式簡便快速，系統穩定可靠，是關心家人的好夥伴，目前包括雲林縣、花蓮縣、台東縣等皆已採用新光保全獨老智能守護緊急救援服務。

中保科技（9917）則是在現場展出全新的「家庭守護」服務，透過安裝的感應器，也將血壓機、血糖機及耳溫槍等量測設備一同導入，只需透過App便能讓離鄉或分隔兩地的子女即時關心或查看家中長者的基本生理數據及活動狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法