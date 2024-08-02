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韓媒憂：三星AI搖錢樹 恐被美國掐死商機

2024/08/02 17:11

美國政府最終可能在本月稍後宣布制裁，阻止三星、SK海力士和美光等記憶體供應商向中國公司提供HBM記憶體。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美地緣政治緊張局勢變得越來越困難，美國對中國實體實施許多出口限制和制裁，現在可能擴及南韓的高頻寬記憶體（HBM）晶片，韓媒Sammobile指出，這將會嚴重打擊三星在人工智慧產品的搖錢樹。

美國不希望中國擁有HBM

一份新報告稱，美國正考慮單方面限制中國獲得高頻寬記憶體晶片的能力。美國一直試圖阻止中國獲得高階半導體，削弱其利用下一代技術的能力。

美國政府最終可能在本月稍後宣布制裁，阻止三星、SK 海力士和美光等記憶體供應商向中國公司提供這些記憶體。三星原本希望透過HBM產品，從人工智慧晶片熱潮中獲利，而看好中國可能是利潤豐厚市場的商機則可能會因此泡湯。

如果對HBM範疇制裁，也會阻止輝達向中國企業提供 AI加速器，這可能會破壞三星最近與輝達完成為其專門為中國製造AI晶片提供HBM晶片的協議，從而導致三星可能損失數十億美元的利潤。

針對報導稱HBM可能禁止向中國供應，三星和SK海力士正密切關注事態發展。雖然目前它們的出貨量很少，但美國的任何新貿易行動，都將嚴重限制三星和SK海力士未來成長的潛力。

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