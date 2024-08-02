運價連4黑，四大主要航線皆走跌 。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連4跌！最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌115.2點至3332.67點，跌幅從上周的2.66%，放大到3.3%，而四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.27%，而近洋線的遠東到東南亞跌幅也有6.68%。

市場人士表示，目前貨櫃海運市況與之前相當，貨量持平，而在新船陸續加入下，預期運價逐週小幅下跌。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4907美元，較前一期下跌84美元，週跌幅1.68%；遠東到地中海運價每TEU達4997美元，較前一期下跌273美元，周跌幅5.18 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6245美元，較前一期下跌418美元，跌幅6.27%；遠東到美東每FEU達9346美元，較前一期下跌211美元，跌幅2.2%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌45美元，為6628美元，跌幅6.68%。

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