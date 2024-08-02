英特爾季辛格心痛喊話：未來日子更艱難 成本太高利潤太低

英特爾執行長季辛格表示，英特爾的製造成本太高，利潤率太低。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）宣布縮省預算、裁員員工總數15%、達1萬5千人，股價重挫20%。他表示，裁員的決定很痛苦，未來的日子也將更艱難。

季辛格通知員工，公司正裁員，計劃在2025年節省100億美元，以降低成本，英特爾將於下周宣佈為符合資格的員工提供增強的退休服務，並提供自願離職申請計畫。

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季辛格說：「這對我來說是一個痛苦的消息；我知道你們看到通知會更加困難。這對於英特爾來說，是極其艱難的一天，因為我們正在做出公司歷史上一些最重要的改變」。

他表示，英特爾的成本太高，利潤率太低，「我們需要採取更大膽的行動來解決這兩個問題，特別是考慮到我們的財務表現和2024年下半年的前景，這比之前的預期更加艱難」。

季辛格向員工解釋：「這是我職業生涯中做過的最艱難的事情；我向你們保證，在未來幾週和幾個月內，我們將優先考慮誠實、透明和尊重的文化」。

英特爾將從第4季開始暫停配息，尋求以虧損止血，希望可以轉虧為盈。英特爾公司股價在長期交易中下跌20%，市值損失超過240億美元（台幣7884億元）。

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