特斯拉再面臨訴訟與調查 自駕事故引發法律風波

已故摩托車騎士的家人對特斯拉及其車輛駕駛者提起訴訟，指控該公司的自駕系統和安全功能「存在嚴重缺陷和不足」。（示意圖，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉再次面臨法律挑戰。來自猶他州的一起致命車禍案件中，已故摩托車騎士的家人對特斯拉及其車輛駕駛者提起訴訟，指控該公司的自駕系統和安全功能「存在嚴重缺陷和不足」。

據《路透》報導，34歲的艾姆布里（Landon Embry）在2022年的一起車禍中喪生。當時肇事車輛特斯拉Model 3在自動駕駛模式（autopilot）下以每小時75-80英里（約120-128公里）的速度行駛，撞上了艾姆布里的哈雷摩托車，將他從騎乘座位上拋出。訴狀中聲稱，Model 3的駕駛者「精神疲勞」且「未能以一般謹慎駕駛者的狀態操控車輛」。此外，自駕系統的感應器並未能「識別出摩托車所帶來的危險」。

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無獨有偶，今年一輛特斯拉Model S在4月以「全自駕模式」（Full Self-Driving）運行時，在西雅圖地區同樣撞死了了一名28歲的摩托車騎士，這是涉及該技術的第二起死亡事故。此案加入了對特斯拉自駕系統（Autopilot）及全自駕系統（Full Self-Driving）技術的調查當中。

專家指出，特斯拉自駕系統依賴AI和攝影系統，而這兩種技術目前仍舊存在局限性，可能會產生無法準確測量物體距離的問題。卡內基梅隆大學電機系教授·拉吉庫馬爾（Raj Rajkumar）也指出，想要從現實世界中蒐集各種環境元素和整理數據是極具挑戰性的。

特斯拉在兩起事故發生後分別表示其「自動駕駛系統」需要更多的改進和測試而「全自駕系統」仍需要駕駛者的積極監控，強調該系統並不能夠使車輛完全自主，也就是不能夠完全地自動駕駛。

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