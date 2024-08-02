投資中國4540萬遭貪官勾結法官坑殺 彰化台商張永福上網控訴

近日出身彰化縣的台商張永福透過社群媒體踢爆，他在湖南籍妻子管滿雲的家鄉投資上千萬元建廠，結果被當地官員坑殺，他指責當地官員與法官勾結侵吞私有財產，如今倒欠當地官員上百萬元。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來，台商投資中國後被坑殺的事件時有所聞。近日出身彰化縣的台商張永福透過社群媒體踢爆，他在湖南籍妻子管滿雲的家鄉投資1千多萬元人民幣（逾4540萬台幣）建廠，結果被當地官員坑殺，他指責當地官員與法官勾結侵吞私有財產，如今倒欠當地官員上百萬元。

近日，微博用戶「吐槽曝料」7月31日發布一段影片（https://m.weibo.cn/u/3217459400?luicode=10000011&lfid=1005052911612971&featurecode=newtitle%253Ffrom%253Dyn_cnxh#&video），台商張永福在這段影片中求助，他在中國投資被坑，令他血本無歸，投訴無門。

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張永福表示，2005年7月他和湖南省衡陽市祁東縣的管滿雲結婚，2013年他前往衡陽市祁東縣投資，2015年5月夫妻倆請當地村書記李中華修建工廠，工程到如今都還沒有完工。

張永福指出：「2016年底，李中華起訴我們，要求支付工程款784萬元（人民幣，下同）和高達24%的年利息，扣除我們已經支付的款項，即使按照李中華的要求，工程款本金部分，我們也只欠李中華532萬元而已。」

張永福說：「但祁東縣和衡陽市兩級法院的法官——曾輝和周宏，卻把他們自己已經認定的無效合同，完全當做有效合同進行判決，全部支持無效合同中所有的約定，尤其是支持了李中華要求的24%的高額年息，光不合法的利息就高達600多萬，把我們一家徹底推進了深淵。」

張永福還提到：「我們家新建的全部建築，被拿走了；自己花了311萬購買的32畝土地，也被拿走了；花了538萬的建築裝修，也全部都被拿走了；連工廠的變壓器、空調和辦公桌椅都被法院拍賣得乾乾淨淨，直到現在，還倒欠李中華164萬元。」

張永福表示：「我們請人來給我們建個廠房，廠房還沒修好，結果，房子我們沒得到，地皮和工廠還都被別人全部都拿走了，我們自己落得一無所有，天底下哪有這樣的官司？當下，我們全家實在走投無路，辛辛苦苦在湖南衡陽祁東創業快10年，投資1千多萬元，如今竹籃打水一場空。」

管滿雲先前也曾在微博等中國社群媒體，以「羅亞釣具管滿雲」之名發表文章和影片提出控訴。

管滿雲7月25日發文表示：「2013年祁東縣政府雷高飛書記在東莞招商引資，把我從東莞招商回來投資1千多萬元，全部到了李中華名下。現在連我租的廠房、電都關了，難道我帶錢回來投資有錯嗎？企業回來受到這麼大的委屈，不知道開發區領導做什麼去了？」

管滿雲7月17日的發文則指責衡陽市祁東縣開發區主任劉啟明，不僅沒有維護張永福和管滿雲在開發區內的利益，反而聘請法律顧問幫助村書記李中華與張永、管二人打官司，「你還有良心嗎？」

針對台商張永福和妻子管滿雲的求助，不少網友表示：「墮落地方官僚可是吃人的！哪裡會顧忌你哪裡人？」、「內陸人都會被強拆，何況你一個台灣人。」「沒有後台不要隨便投資了。」、「我們國家的臉面，都被某些人給敗光了。」

除了張永福，屏東台商盧泓傑2000年在中國成都斥資3000多萬元創辦烏木藝術博物館，搜集上千件烏木藏品，成為業界的權威，這個博物館於2011年正式對外開放。盧泓傑幾個月前回到台灣，向親友提及想將在中國的龐大資產轉移回台灣，但遭遇重重困難，今年6月21日他因烏木吊掛意外死亡，死後便被快速火化，家屬質疑背後原因不單純

化名為陳永雙的台灣某知名寢具品牌董事長2021年9月接受《大紀元時報》訪問表示，他認識1名從事滑鼠零件製造的台商，負責生產滑鼠鋼珠與銅管，並在全球有一定市占率，但因滑鼠的滾輪已改成紅外線，考量市場出現萎縮，這個台商決定撤資回台灣，而在賣廠房、土地時，收到當地政府通知，指出土地要被政府回收，廠房業者須自行拆掉，且嚴格檢查土地有無受汙染，「這位台商辛苦賺的錢，幾乎在一夕之間就沒有了」 。

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