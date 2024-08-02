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連5漲！下週國內油價估漲0.1元

2024/08/02 11:25

下週國內油價估漲0.1元、柴油漲0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價估連5漲！中油穩定國內物價，持續啟動雙平穩機制，下週國內汽油預估實際調漲0.1 元、柴油調漲0.2元。

國際油價因中國製造業景氣不如預期等因素而下跌；中油累算至8月1日的調價指標7D3B週均價為80.04美元，較上週81.70下跌1.66美元。新臺幣兌美元匯率32.829較上週32.839升值0.01元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.6元，柴油調漲2.9元。

中油穩定物價、持續啟動雙平穩機制，汽油預估實際調漲0.1 元、柴油調漲0.2元。

若按照預估，下週92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，由中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公佈為準。

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