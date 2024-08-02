樹大招風？傳輝達被對手投訴 面臨美司法部反壟斷調查

外媒報導指出，由於競爭對手投訴，輝達正面臨美國司法部反壟斷調查。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》週四（1日）報導指出，AI指標股輝達（NVIDIA）近日被競爭對手投訴，濫用自身在研發先進AI（人工智慧）晶片方面的市場主導地位，因此輝達正面臨美國司法部的反壟斷調查。

根據知情人士透露，美國官員已經與包括超微（AMD）在內的多家輝達競爭對手接觸，已調查有關潛在反壟斷活動的投訴。相關控訴包括一些反壟斷的疑慮，例如輝達揚言要懲罰跟競爭對手購買產品的客戶，以及擴大收購AI新創公司，以強化對產業的控制。

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知情人士表示，司法部人員正在調查輝達是否向雲端供應商施壓，要求客戶購買多種輝達產品。同時也正調查，如果客戶想從超微、英特爾（Intel）等競爭對手購買AI晶片，輝達是否會收取更高的網路設備價格。

《政客》（Politico）在同（1）日稍早的另1篇報導也表示，輝達在4月宣佈收購以色列AI新創公司Run:ai的交易案，目前正面臨美國司法部的反壟斷調查；《路透》報導則指出，美國進步團體和民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）已向司法部施壓，要求調查輝達違反競爭的行為。

針對報導，輝達發言人表示，輝達靠實力取勝，以數十年的投資和創新為基礎進行競爭，嚴格遵循所有法規。另則聲明中發言人指出，在需求出現之前，公司已砸下數十億美元研發支援AI的運算技術，並致力為合作伙伴生態系統開闢新市場和成長機會。輝達將繼續支持每個產業、市場有抱負的創新者，並願意提供監管機構所需的任何資訊。

輝達研發應用於AI的最先進晶片，目前掌握了大約80％的AI晶片市場，排除掉雲端供應商的自研晶片，輝達的市佔幾乎接近100％，這種主導地位幫助輝達的股價一路狂飆，目前位居美股市值第3大，僅次於蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）。

週四輝達股價收跌6.67％，盤後再跌逾1％，不過今年至今，股價漲幅仍超過126％，目前市值約2.38兆美元（約新台幣78.3兆元）。

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