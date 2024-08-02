中國惠安縣承包日本90％墓碑生意 年產值達90億元

中國以「一條龍」制霸日本殯葬業，包括火葬場、棺材、墓碑全壟斷。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國企業正以「一條龍」模式制霸日本殯葬業。中媒《投資界》指出，日本人「最終」用的棺材、墓碑與骨灰罈現在也幾乎來自中國，光是福建惠安縣就承包了日本90%墓碑生意，年產值近20億元人民幣（約新台幣90.8億元）。

據報導，日本本土墓碑1個售價5萬元至15萬元人民幣（約新台幣22.7萬元至68.1萬元），但中國惠安的花崗石墓碑，價格只要日本製的一半、甚至只要幾千元人民幣，因此成為了日本人的性價比之選。

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不僅是墓碑，日本90%的棺材也是自中國山東曹縣，骨灰罈也有60%來自中國，就連東京火葬場，也多數被中資企業所掌控。

據報導，東京共有9家火葬場，當中有7家屬於民營，其中6家由「東京博善」經營，負責東京都內23個區70%的殯葬業務。而東京善博在2019年時被中資企業收購，在手握逾40%股權下，已是第一大股東。

中資在入主「東京博善」後，以燃料成本飆升為由進行漲價，今年6月已上漲至9萬日圓（約新台幣1.9萬元），較4年前漲幅高達8成，讓當地民眾大感吃不消、直言「死不起」。

根據英國調查報告顯示，2020年全世界喪葬費用最高的就是日本，平均喪葬費用達300萬日圓（約新台幣65.8萬元）。

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