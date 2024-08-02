外媒：台灣矽晶圓是俄國軍用晶片製造關鍵 ! 點名「這2家」科技台廠

外媒認為，如果台灣限制重要矽晶片的出口，俄羅斯軍工業將面臨無法克服的困難。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Insider》報導，俄羅斯持續進口台灣矽晶圓，這也是俄國製造大部分微晶片的基本零組件，是其戰鬥機、飛彈等軍事設備不可或缺的關鍵。報導指出，如果台灣限制重要矽晶片的出口，俄羅斯軍工業將面臨無法克服的困難。

報導中直接點名台灣兩家科技公司，包括合晶科技（6182）以及佰皇科技。

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報導指出，目前俄羅斯半導體技術主要是用於軍事產業，俄國最大的矽晶圓進口商是OOO Hevel，另1間最大進口商之一是Epiel，2023年約進口價值220萬美元（約新台幣7156萬元）的矽晶圓，許多終端用戶都是軍事企業，自2010年代初直到俄國入侵烏克蘭之前，供應商大多為亞洲和美國公司。

然而，烏俄戰爭爆發後，Epiel不得不徹底改變供應商基礎，改從東南亞幾間主要出口商採購矽晶圓。

The Insider指出，從海關紀錄顯示，台灣公司佰皇科技（Pai Haung Technology）僅與少數俄羅斯和白俄羅斯實體開展業務，以原始品牌向俄羅斯和白俄羅斯出售了價值400萬美元的晶圓，可直接從台灣運送晶圓給他們，出口數量相當龐大。

The Insider認為，如果佰皇科技其實不是生產晶圓，那在供應鏈的角色，僅限於轉售中介商。對此，佰皇科技執行長鮑永建強調，會嚴格遵守台灣法律，不與受制裁的公司做生意。

佰皇科技表示，公司出口產品的並非矽晶圓，而是測試片（Test wafer），不會做成晶圓成品。此外，公司出口俄羅斯的產品都經過經濟部國貿署戰略鑑定，確定非屬於管制物品才會接單出口，全部都是合法合規。

此外，許多海關文件也都將另1家台灣合晶科技列（Wafer Works）為製造商。The Insider報導，合晶科技成立於1997年，是一家成熟的晶圓製造商，年收入約4億美元（約新台幣131.18億元），管理和生產設施位於台灣。

目前在俄烏戰爭全面爆發後，台積電已停止對俄國的出貨，俄國正努力推進本土微晶片國產化。目前俄羅斯有五台ASML設備正在運作中，其波長介於193~365奈米，但這些設備已過時、約有15-20年歷史。

不過，市場傳出，在2023年有價值近350萬美元（約新台幣1.14億元）的半導體設備通過俄羅斯海關。艾斯摩爾（ASML）堅稱，不為其設備提供維修服務，且零件在製造商無法控制的二級市場上流通。

另據俄國海關內部資料，俄羅斯2023年共進口價值1.505億美元（約新台幣49.36億元）商品，用於生產微晶片和印刷電路板。

根據英國皇家聯合服務研究所（RUSI）2022年的報告，在烏克蘭戰場發現的俄軍9M727飛彈中，發現450多個外國製造的電子零件，控制主機板上大部分是來自美國的晶片。

RUSI統計發現，根據從烏克蘭回收的武器，約有3分之2的零件是由美國公司製造的。其中，美國ADI公司和德州儀器公司製造的產品佔西方製的武器總額約近4分之1。

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