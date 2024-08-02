爸爸都不顧小孩？日連鎖品牌童裝「新主題」遭炎上 緊急下架回應

日本服飾品牌思夢樂（しまむら）旗下嬰兒品牌Birthday，因日前推出主打懶惰、不管事的爸爸主題商品，引起日本網友強烈反彈。（圖擷取自思夢樂官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌思夢樂（しまむら）旗下嬰兒品牌Birthday，因日前推出一系列主打懶惰、不管事爸爸主題衣服、襪子等商品，上面寫著「爸爸完全沒有照顧我」、「爸爸一直在睡覺」等字樣，引起日本網友強烈反彈，目前Birthday已緊急宣布商品停止販售，致歉並聲稱「沒有性別歧視的意圖」。

日本《朝日新聞》7月31日報導，Birthday於7月29日開賣與現代藝術家加賀美健的聯名欣商品。但部分帽子、T恤、髮帶等商品上卻寫著「比較喜歡媽媽」、「媽媽總是很可愛」、「爸爸老是很晚回家」、「爸爸完全沒有照顧我」、「爸爸一直在睡覺」等字樣。

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商品推出後立刻引起輿論風波，許多網友怒稱「利用孩子發表針對父親的仇恨言論」、「歧視男性」、「這些產品是對辛勤工作的父親的侮辱」。

Birthday馬上於30日晚間宣布將停止販賣引發爭議的商品，為使用讓外界不愉快的表現方式致歉。思夢樂回應：「我們從未打算推廣性別歧視。」聲明指出：「我們對產品上的表述引起的不適深表歉意。在仔細考慮客戶的反饋後，我們決定停止銷售這些產品。」

目前，這條道歉聲明已固定在帳戶的簡介下，稱「我們支持全國各地養育孩子的父母！」

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