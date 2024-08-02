爸爸都不顧小孩？日連鎖品牌童裝「新主題」遭炎上 緊急下架回應

日本服飾品牌思夢樂（しまむら）旗下嬰兒品牌Birthday，因日前推出主打懶惰、不管事的爸爸主題商品，引起日本網友強烈反彈。（圖擷取自思夢樂官網）
高佳菁／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌思夢樂（しまむら）旗下嬰兒品牌Birthday，因日前推出一系列主打懶惰、不管事爸爸主題衣服、襪子等商品，上面寫著「爸爸完全沒有照顧我」、「爸爸一直在睡覺」等字樣，引起日本網友強烈反彈，目前Birthday已緊急宣布商品停止販售，致歉並聲稱「沒有性別歧視的意圖」。
日本《朝日新聞》7月31日報導，Birthday於7月29日開賣與現代藝術家加賀美健的聯名欣商品。但部分帽子、T恤、髮帶等商品上卻寫著「比較喜歡媽媽」、「媽媽總是很可愛」、「爸爸老是很晚回家」、「爸爸完全沒有照顧我」、「爸爸一直在睡覺」等字樣。
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しまむらさんマジでこれおもしろいと思ってやってる？— マイト＠自由な暮らし （@mainichidoyou） July 30, 2024
色々言いたいことはあるけど本当に失望したわ。
男親にはどれだけ加害しても構わないってのがしまむらのスタンスなんだな。
本当にがっかりした。
子供服だしてる企業がこれじゃ男親が子育てにコミットできる日なんて来ないわ。 https://t.co/KBZvQh9D6o pic.twitter.com/dk91XZGd8s
商品推出後立刻引起輿論風波，許多網友怒稱「利用孩子發表針對父親的仇恨言論」、「歧視男性」、「這些產品是對辛勤工作的父親的侮辱」。
Birthday馬上於30日晚間宣布將停止販賣引發爭議的商品，為使用讓外界不愉快的表現方式致歉。思夢樂回應：「我們從未打算推廣性別歧視。」聲明指出：「我們對產品上的表述引起的不適深表歉意。在仔細考慮客戶的反饋後，我們決定停止銷售這些產品。」
目前，這條道歉聲明已固定在帳戶的簡介下，稱「我們支持全國各地養育孩子的父母！」
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