財政部今開會討論財劃法 22縣市共提80項指標

財政部今邀集各縣市財政單位，討論「財劃法」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對「財劃法」修法問題，財政部國庫署今天下午首度邀集各縣市財政單位討論，會議由國庫署長陳柏誠主持。由於各縣市提出的統籌稅款分配指標高達80項，各指標均須逐一討論，因此會議時間長達5個小時。財政部官員表示，各縣市提出的指標將先行整併彙整後，再找地方政府開會，盡量尋求共識。

據了解，各縣市提出的中央統籌稅款分配指標，除了常見的人口、土地面積及營業額外，還有農林漁牧產值、法定社福、污染指標、道路面積、自來水普及率、下水道指標、再生能源裝置容量、運動中心及圖書館數量、公共運輸市占率、觀光旅館住用率、平均可支配所得、物價指數等，可說是五花八門，總計各縣市提出指標高達80項。

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財政部官員表示，今天會議逐一討論各縣市所提指標，有相關性的指標盡量整併，光是人口就有不少指標，例如有的縣市希望納入人口老化因素等；另外，部分指標無法整併，若提案的縣市還是希望納入，就進行表決，再將表決情形紀錄下來，屆時一併提報。

財政部官員表示，對於各縣市提出的分配指標，將先行整併彙整後，再擇期找地方政府開會，以尋求最大共識，目前仍在彙整意見的階段。財政部強調，財政收支劃分牽涉財源重分配，對各級政府財政影響至為重要，將在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，盡量尋求共識。

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