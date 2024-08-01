台航上半年EPS 1.39元 下半年運價可望較去年佳

台航董事長劉文慶。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航第二季營收11.26億元，稅後盈餘2.42億元，每股獲利0.58元，上半年營收21.53億元，年成長9.55%，受惠來自中油觀塘工業港案的拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、5月新增1艘散裝輪，以及散裝運價較去年同期增加，營業毛利年成長24.69%，上半年稅後盈餘5.8億元，年增約2.7億元，每股獲利1.39元。

台航表示，上半年整體散裝市場在巴拿馬運河擁塞及紅海等事件壟罩，運價得以獲得有效支撐。而中國身為全球乾散貨最大進口國，上半年鋼鐵業雖然受房地產影響，產量僅較去年同期些微下滑1%，但鋼材出口卻較去年同期增長20%，導致中國對鐵礦砂進口需求強勁。

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根據最近期全球鋼鐵協會資料顯示，中國港口今年迄今鐵礦砂庫存相較去年底增加27%，來到1.49億噸，再加上長水路的西非鋁礬土、海運煤炭及南美穀物進口亦增加等因素支撐下，散裝上半年整體運價表現較去年同期為佳。

台航指出，雖然7、8月散裝市況有些轉淡，預計9月開始在北美穀物出口，以及西非鋁礬土延續上半年出口旺盛下，再加上紅海危機今年應無法解決，船舶仍需繞道好望角抵消運力下，預估下半年運價仍會較去年同期為佳。

2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，再加上歐盟自今、明年開始課徵碳稅（EU ETS及FuelEU Maritime）後，往後將逐年提高稅率，屆時將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

台航指出，因考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。7月已有1艘4萬噸散裝船順利交船，8、9月將另有4萬噸及6萬噸各1艘散裝新船加入營運，散裝本業營收及獲利應能持續成長。

另外，近期二手散裝船船價創10年來新高，董事會已通過於第三季處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶。

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