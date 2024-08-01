美國總統大選年 投信：美台股市同步上漲機率高

在美國大選的政治不確定性干擾下，美台股市短線將呈現高檔震盪。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統大選的競選活動熱烈進行中，市場聚焦兩黨政策傾向及選情變化，使近期美股波動加大，台股也受到美國總統候選人對科技業的相關言論出現急跌現象。在美國大選的政治不確定性干擾下，美台股市短線將呈現高檔震盪，根據歷史經驗，今年股市預計仍為多頭格局。統一投信建議，投資人可把握股市高點回落的進場機會，逢低布局AI趨勢主要受惠的美台科技股，參與AI高成長帶來的牛市行情。

統一投信表示，在美國總統大選年，兩黨候選人提出未來4年主要政策方向，使股市有望受到政策利多帶動而上漲。根據彭博統計近10次美國總統大選年當年度的股市表現，美台股市有高達9次漲跌同向，其中更有7個年度上漲，同步上漲機率達到7成，平均年漲幅分別為3.81%及9.32%。以最近一次2020年為例，美台股市當年度漲幅分別達到16.26%及22.8%。

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統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美股長線多頭格局不變，未來大盤仍有上漲動能。隨著AI發展至推論應用，在軟體方面也逐步發揮效用。根據近日美股企業財報，AI已開始為軟體業務的營收帶來貢獻。車用半導體方面，先前電動車銷售最差的中國市場，近期相關類股營收下修已經出現收斂跡象，有利半導體產業景氣回溫。目前費城半導體指數評價也回落至景氣上升期的平均水準之下，使半導體族群具備投資機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股預計將持續受到美國大選的不確定性影響，短線呈現高檔震盪，但台灣經濟基本面穩健，近期國內外研究機構也紛紛上修今年台灣GDP成長率預估值，使台股中長線表現仍可期。隨著庫存調整結束，各產業拉貨動能提升，帶動景氣全面復甦。AI筆電及手機陸續發表，加上蘋果新機的規格提升，也將使相關供應鏈受惠。

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