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護國神山死敵有麻煩？三星勞資談判破裂 工會爆料大罷工衝擊

2024/08/01 19:20

三星勞資談判破裂，工會成員到三星董事長李在鎔住家外進行抗議。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於新一輪勞資談判破裂，代表三星電子上萬名員工的工會領導人，8月1日跑到董事長李在鎔（Lee Jae-yong）的住家外進行抗議。三星此前曾表示，罷工不會影響生產，不過，1位工會成員爆料，大罷工已經造成衝擊，有上千批晶圓卡在薄膜製程。

綜合外媒報導，三星電子上千名工會成員原本在7月10日結束3天的罷工行動，但工會隨後宣布無限期延長罷工。

8月1日又因新一輪勞資談判破裂，代表三星電子上萬名員工的工會領導人，跑到董事長李在鎔（Lee Jae-yong）的住所外進行抗議，呼籲李在鎔介入勞資談判。因李在鎔目前正在歐洲出差，在巴黎奧運期間會見商業夥伴，工會成員並未見到李在鎔。

三星工會（National Samsung Electronics Union，NSEU）副會長李賢國（Lee Hyun-kuk）告訴法新社，如果半導體加工出現延誤，不會馬上看到影響，這需要數週或數月的時間。

然而，1位工會成員則向《韓國先驅報》（Korea Herald）透露，儘管目前半導體製程沒有立即受到影響，但在薄膜製程中出現一個問題，因為持續的罷工，大約 1000 批晶圓處於待處理狀態。

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