每個月砸6.5億買雲服務 TikTok成微軟AI大戶

微軟與O​​penAI合作後，在激烈的AI競賽中搶得先機。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據悉，TikTok、沃爾瑪、Intuit和G42已成為微軟Azure OpenAI服務的主要大客戶。消息人士透露，TikTok每月花上2000萬美元（約台幣6.5億元）購買其Azure OpenAI模型，佔該業務總收入25%。

外媒報導，微軟與O​​penAI的策略合作實現了在人工智慧領域的關鍵突破，透過整合雙方在AI演算法、雲端運算基礎設施和軟體應用等方面的優勢，微軟在激烈的AI競賽中搶得先機，成功從包含Google、亞馬遜和甲骨文等競爭者手中搶下不少客戶，如TikTok原本主要使用甲骨文的雲端服務，現在轉向購買微軟的雲端服務，為微軟的雲端業務帶來巨大收入。

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不過，TikTok及其母公司字節跳動在AI領域同樣野心勃勃，正計畫開發與OpenAI相媲美的對話和圖像生成軟體，這意味著未來當TikTok的AI技術成熟，將會減少對微軟的依賴，進而影響微軟雲業務的收入成長速度。

因此，儘管微軟透過OpenAI人工智慧實現獲利成長，仍面臨客戶集中度較高的風險，也就是說，微軟需要不斷吸引並留住更多大客戶，避免客戶成功開發自己的AI雲端服務後，將原先大筆的費用快速抽離所帶來的衝擊。

沃爾瑪和財務軟體公司Intuit等大客戶，在今年第1季每月向微軟支付數百萬美元以存取OpenAI模型，Intuit的加入最引人注目，因該公司原先是租用亞馬遜伺服器。

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